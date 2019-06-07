GİRESUN KESKİN NİŞANCILAR, KARADENİZ'DE TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

KARADENİZ'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarda bölgede PKK'nın izi silinirken, teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları ise, yeni terörist grupların sızma girişimine karşı belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Jandarma Özel Harekat Timleri (JÖH) ve komandolar Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyon yaparak, alarm konumuna geçti.Karadeniz'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla, örgüte büyük darbe vuruldu. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat Timleri (JÖH) ve komandolar; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyonlarını sürdürerek, alarm konumuna geçti. Karadeniz'in kendine has bitki örtüsü, kayalıklı yamaç arazisi ve sık ormanlık alanlarında kendilerine mevzi oluşturan jandarmanın özel keskin nişancıları da, gece görüş dürbünlü silahlarıyla, JÖH ve komandoların operasyonlarına destek veriyor. Giresun kırsalında 2 teröristin sağ olarak yakalanmasının ardından Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında ele geçirilen sığınak ve erzak depolarının imhasıyla bölgede teröristler ağır darbe aldı.

BÖLGEDE PKK'NIN İZİ SİLİNDİ

PKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e sızdı. 2'şer ve 4'erli gruplara ayrılan teröristlere ilk büyük darbe 30 Eylül 2016'da Ordu'nun Mesudiye kırsalında vuruldu. 6 kişilik terörist grubu kış üstlenmesi hazırlığındayken aynı anda operasyonla etkisiz hale getirildi. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında kalan teröristlerde bölgede çeşitli eylemler yaparak, güvenlik güçlerinin operasyonlarının yoğunlaşması sonucu yeniden Tunceli'ye kaçma girişiminde bulundu. Giresun kırsalında 1 PKK'lı teröristin teslim olmasının ardından, teröristin yazdığı günlüğü ele geçiren güvenlik güçleri, geçen yıl aralarında İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride yer alan teröristlerde olduğu 4 teröristi daha öldürdü. Son 5 yılda sürdürülen başarılı operasyonlarda toplamda 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu tespit edildi. Karadeniz kırsalından Tunceli'ye kaçan 2 PKK'lı teröristte burada öldürüldü. Bölgede PKK'nın izinin silinmesinin ardından, arazi arama ve tarama faaliyetleri de yoğunlaştırıldı.

SİLAHLAR VE SD KARTLAR KRİMİNAL İNCELEMEDE

Bölgede son kalan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu, aç kaldığı Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta güvenlik güçlerine teslim olurken, 'Gri kategori'de aranan 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan ise 22 Mayıs'ta, Giresun Güce'de bir HES şantiyesinde yiyecek istediği esnada yakalandı. Her iki terörist tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Behrüz Dudkanlu Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında PKK'nın tüm erzak ve yaşam malzemesi depoları ile silah, mühimmat sığınaklarının yerini arazide güvenlik güçlerine gösterdi. Giresun Karaovacık deresi vadisi üzerinde PKK'nın sözde Karadeniz ana karargahı ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında, en büyük silah deposu da ele geçirilerek imha edildi. Sığınak ve dopolarda bol miktarda erzak ve yaşam malzemesi, RPG 7 anti-tank mühimmatı, güneş paneli, uzun namlulu silah ve mermi bulundu. Teröristlerin sığınağında bulunan kırılmış tablet ile bölgede fotoğraf ve video kaydedildiği, elde edilen SD kartlar ve silahlarında kriminal incelemesinin sürdüğü belirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON SÜRÜYOR

Bölgede bu yıl sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen 25 sığınak ve deponun imha edilmesi, Erzincan-Tunceli kırsalından Doğu Karadeniz'e ulaşımı sağlayan yollardaki geçiş güzergahlarının da tek tek belirlenmesi üzerine, yeni terörist gruplarının korkudan bölgeye takviye gelemediği belirtildi. Yaklaşık bin 800 JÖH, komando ve PÖH timlerinin 5 ilde eş zamanlı yürüttüğü operasyonlar arazi arama-tarama faaliyeti olarak halen devam ederken, operasyonlara çok sayıda gönüllü köy korucularının da destek verdiği öğrenildi.

SIZMA GİRİŞİMİNE KARŞI TERBİRLER ARTIRILDI

Öte yandan teröristlerin tüm geçiş güzergahlarının olduğu hakim tepelere ve kritik noktalara, teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları konuşlanırken, yeni terörist grupların sızma girişimine karşı insansız hava araçlarının da bölgede sürekli keşif uçuşu yaptığı kaydedildi. Bölge kırsalında teröristlerin geçiş güzergahlarının tespiti ve bölgedeki sığınak ve depoların imha edilmesiyle büyük darbe yiyen teröristlerin, Ordu, Sivas ve Tokat kırsalına yönelebileceği istihbaratı üzerine de bu bölgedeki sınır hatlarında tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Kaynak: DHA