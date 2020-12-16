Giresun Halk Eğitim Merkezi 1.5 milyon maske üretti
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Giresun Halk Eğitim Merkezi 1.5 milyon maske üretti

16.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:12
Giresun Halk Eğitim Merkezi 1.5 milyon maske üretti

Giresun Halk Eğitim Merkezi pandeminin başlamasının ardından başladığı maske üretimi maskeye ulaşımın kolaylaştığı bugünlerde de sürüyor.

Giresun Halk Eğitim Merkezi pandeminin başlamasının ardından başladığı maske üretimi maskeye ulaşımın kolaylaştığı bugünlerde de sürüyor. Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri bugüne kadar 1 milyon 500 bin adet maske üretimi gerçekleştirdi. Çalışmalara devam eden merkez günlük 20 bin maske üretimine devam ediyor.

Mart ayından itibaren yoğun ihtiyaç duyulan maske üretimine başlayan Giresun Halk Eğitim Merkezi başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar için ürettiği maske üretimine ara vermeden devam ediyor. Maskeye ulaşımın kolaylaşmasıyla okullara maske üretmeye devam eden Giresun Halk Eğitimi Merkezi bir milyon beş yüz bin maske üretimi gerçekleştirdi.

Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Salih Uzun yaptığı açıklamada "Günlük 20 bin adet maske üretimi gerçekleştirebildiklerini hem günlük kullanıp atılan maske hem pamuklu kumaştan yıkanabilir maske hem de isteyen kurumlara ve şirketlere isimli ve logolu maske üretimi yapıyoruz. Bu sayede hem halkımızın özellikle maskeye ulaşımın zorluk yaşandığı dönemde ihtiyacını karşıladık hem de sonraki süreçte ürettiğimiz maskeleri kurumumuza gelir sağlamış olduk dedi. Şu ana kadar 1 milyon 500 bin adet maske üreterek önemli bir üretim sayısına ulaştıklarını belirten Salih Uzun; bu üretimde emeği geçen başta idareci ve usta öğreticilerimize ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun Halk Eğitim Merkezi 1.5 milyon maske üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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