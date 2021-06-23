Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 247 bin poliklinik ve acil sağlık hizmeti gerçekleşti

Giresun'da faaliyete geçen Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Aksu mevkisindeki yeni binasında ilk 6 aylık dönemde 247 bin 192 poliklinik ve acil hizmeti gerçekleştirildi.

Giresun'da faaliyete geçen Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Aksu mevkisindeki yeni binasında ilk 6 aylık dönemde 247 bin 192 poliklinik ve acil hizmeti gerçekleştirildi.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun il nüfusunun yarısından fazlasının açılış sonrası ilk 6 aylık dönemde Aksu Mahallesi'ndeki yeni hastanede kabul edilerek tedavi edildiğini belirtti.

Hastanede bu dönem içerisinde 10 bin 684 hastanın yatırılarak takip edildiğini bildiren Çıtlak, yatak doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde seyrettiğini aktardı.

Çıtlak, ameliyathanelerde açık kalp dahil tüm üst düzey cerrahi işlemlerin yapılabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cerrahlarımız da aktif bir şekilde çalışarak 5 bin 51 operasyon gerçekleştirmişlerdir. Yoğun bakımlarımızda 1236 hasta takip ve tedavi edilmiştir. 2 bin 275 seans kemoterapi uygulanmıştır. 30 binden fazla röntgen, 10 binin üzerinde MR ve tomografi çekimi yapılmıştır. Yaklaşık 10 bin seans diyaliz uygulanmıştır. Fizik tedavi ünitesinde 600 hasta tedavi görmüştür. PUVA ünitesinde 1035 seans gerçekleşmiştir. Girişimsel radyoloji ünitemizde 1012 hastaya işlem uygulanmıştır. Çoğunluğu acil olmak üzere 1141 hastamıza da kalp anjiyosu yapılarak tedavi edilmiştir. Endoskopi ünitemizde 2007 hastaya müdahale edilmiştir. Tam olarak faaliyete geçtiğimiz tarihten bu yana 247 bin 192 poliklinik ve acil hizmeti gerçekleştirilmiştir."

Akademik kadronun Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın katkılarıyla günden güne genişlediğine işaret eden Çıtlak, son bir yılda 22 öğretim üyesinin tıp fakültesinde göreve başladığı bilgisini verdi.

Çıtlak, devam eden süreçte yaptıkları müdahalelerle il dışına hasta çıkışını azalttıklarını belirterek, "Çabamız yeni kurduğumuz bu düzenin köklenerek sağlam bir yapıya dönüşmesi yönündedir. Profesyonel kadromuzu genişleterek köklü bir referans merkezi olmayı da hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Başhekim Çıtlak, ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu Kovid-19 salgını sürecinde hastanenin kuruluşunda her türlü desteği sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Vali Enver Ünlü ile Rektör Yılmaz Can'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin