Giresun'daki sağanak

Giresun Belediyesince kentte bir süre önce etkili olan sağanak sonucu zarar oluşan mahallelerde altyapı ve tadilat çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kentte sağanakta metrekare başına yaklaşık 70 kilogram yağış düştüğü anımsatıldığı açıklamada, "Yağış sonrası Hacı Siyam Mahallesi Mine Sokak'ta meydana gelen altyapı sıkıntılarından sonra bölgede hem altyapı hem de tadilat çalışması yapılıyor. Sağanak yağış esnasında tıkanan rögar ve yağmur suyu hatlarının da temizliği yapılıyor. Yağış sonrası mağduriyet yaşayan esnaf ve vatandaşların da sorunlarıyla ilgilenip talepleri yerine getiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA