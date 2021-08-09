Giresun'da yaylalar yıldızlar altında fotoğraflandı
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Giresun'da yaylalar yıldızlar altında fotoğraflandı

Giresun'da yaylalar yıldızlar altında fotoğraflandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında bir araya gelen fotoğrafçılar yıldızlar altında yaylaları fotoğrafladılar.

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında bir araya gelen fotoğrafçılar yıldızlar altında yaylaları fotoğrafladılar.

Giresun Belediyesi'nin öncülüğünde Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği ile Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe katılan fotoğrafçılara ilk olarak teorik eğitim verildi, ardından ise yıldız fotoğrafçılığı için yaylalara kamp kuruldu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Giresun Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, "Etkinliğimizin Giresun'u ulusal ve uluslarsa arası mecralarda tanıtımı için önemli yeri olacağına inanıyoruz. Etkinliğimize katılan il ve il dışından gelen bütün fotoğraf tutkunlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Giresun'da yaylalar yıldızlar altında fotoğraflandı
Giresun'da yaylalar yıldızlar altında fotoğraflandı
Giresun'da yaylalar yıldızlar altında fotoğraflandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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