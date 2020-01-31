Giresun'da Trump'ın sözde barış planına tepki
Haberler » Güncel » Giresun'da Trump'ın sözde barış planına tepki - Haber

Giresun'da Trump'ın sözde barış planına tepki

Giresun'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı kınandı.

31.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:26
Giresun'da Trump'ın sözde barış planına tepki

'da, ABD Başkanı 'ın sözde Orta Doğu barış planı kınandı.

Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde Hacı Miktad Camisi önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, sözde barış planını protesto etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Muhammet Sarı, grup adına yaptığı açıklamada, Trump'ın göreve geldiği günden beri genelde , özelde ise ve Mescid-i Aksa üzerinde yürüttüğü ve yüzyılın planı adıyla lanse edilen sözde barış planını reddettiklerini söyledi.

Planın içeriğinin Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi ve Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması olduğunu savunan Sarı, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail, altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti olarak başaramadıklarını, büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyorlar. 'Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim' diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı olarak tanımlıyoruz."

Sarı, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını vurgulayarak, "Kudüs yeryüzünün ikinci mescidi, Müslümanların ilk kıblesidir. Yaşasın bağımsız Filistin, yaşasın Müslümanların onuru, yaşasın insanlığın barış ve huzuru güzel Kudüs." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler