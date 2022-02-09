Giresun'da trafik kazası sonucu ölen kurum müdürü memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi

GİRESUN (AA) - Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Giresun'da dün düzenlenen törenin ardından cenazesi Afyonkarahisar'a getirilen Tuncer için Paşa Camisi'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Tuncer'in ailesi ve yakınları ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve vatandaşlar katıldı.

Tuncer'in cenazesi, Bayraktepe Mezarlığı'na defnedildi.

Teyyaredüzü Mahallesi'nde 1 Şubat Salı günü meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Bekir Tuncer'e, M.A.D yönetimindeki minibüsün çarpmıştı. Ağır yaralanan Tuncer, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.