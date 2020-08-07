Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 kişi yaralı Giresun'un Dereli ilçesinde seyir halindeki aracın direkiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi üzerine meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde seyir halindeki aracın direkiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi üzerine meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde Güven Özdemir kontrolündeki 09 UG 363 plakalı Ssangyong marka araç, Çal köyü Kendirlik mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken Yeşiltepe yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Meydana gelen kazada aracın sürücüsü Güven Özdemir ile araçta yolcu olarak bulunan Belinay Özdemir yaralanarak Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde yolcu olarak bulunan Fahri Özdemir ise kaza anında araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. - GİRESUN

Kaynak: İHA