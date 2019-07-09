Giresun'da, TEKNOKENT değerlendirme toplantısı

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 27 Şubat 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun 2.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde kurulması kararlaştırılan TEKNOPARK'ın yönetici şirket ve yönetim kurulunun oluşturulması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bölge tanıtım sunumunun ardından, kurulacak yönetici şirketinin, yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun oluşturulması konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Toplantıya, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA