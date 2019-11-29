Giresun'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
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Giresun'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Giresun'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına...

29.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:28

'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Giresun'un ilçesine bağlı beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu


GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Sabah saatlerinde belde merkezinden suların çekilmesi ile temizleme çalışmaları başlatıldı.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş sosyal medya hesabından yaşanan şiddetli yağış ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün gece özellikle Görele-Çavuşlu istikametinde meydana gelen aşırı yağış sonucu, Çavuşlu Beldemiz ve Aralıkoz, Çatak, Yalıköy ve Eserli gibi bazı sahil köylerimizde heyelan ve su baskını olayları meydana geldi. Gerekli tespitleri yaptık, yol açma ve temizleme çalışmaları başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Giresun'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
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