Giresun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Giresun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Giresun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Güce ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle su baskını meydana geldi.

Giresun'un Güce ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle su baskını meydana geldi. Yollar çamurla kapanırken, bazı yollarda da çökmeler yaşandı.

Giresun'un Güce ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularının getirdiği çamurla ve molozlarla dolarken, bazı grup yollarında ise çökmeler meydana geldi. Vatandaşların zor anlar yaşadığı yağış, sonrası ekipler çalışma başlattı.

Güce Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Gelivera Deresi'nin su debisinin de yükselmesi sonucu grup yolunda hasar meydana geldi. Bazı zemin kat işyerlerinde su baskınları yaşandı ancak can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Belediye ve ilçe özel idare ekiplerimiz çalışma başlattı" denildi. - GİRESUN

Giresun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Giresun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Giresun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Giresun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Giresun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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