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Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'da sağanak derelerin taşmasına neden olurken, yetkililer vatandaşları su taşkınlarına ve heyelanlara karşı uyardı.

Giresun'da sağanak derelerin taşmasına neden olurken, yetkililer vatandaşları su taşkınlarına ve heyelanlara karşı uyardı.

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış, dereleri taşmasına neden oldu. Batlama Deresinde su seviyesi çok yükselirken, bazı bölgelerde sel suları yola kadar ulaştı. Bazı yerlerde de yaya olarak kullanılan köprüleri sel aldı. Yol kenarlarında fındıklarını kurutmaya çalışan üreticiler, korku dolu anlar yaşadı. AFAD ve jandarma ekipleri, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti.

(Mesut Erdoğan/İHA)

Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı

Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı

Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı

Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı
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