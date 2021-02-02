Otomobilin yayalara çarpma anı araç içi kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobilin yayalara çarpma anı araç içi kamerasına yansıdı

02.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:29

Giresun'un Görele ilçesinde bir otomobilin 2 kişiye çarpma anı araç içi kamerasınca görüntülendi.

Giresun'un Görele ilçesinde bir otomobilin 2 kişiye çarpma anı araç içi kamerasınca görüntülendi.

Çavuşlu beldesi sahil kesiminde M.A. idaresindeki 28 AAY 501 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Makbule Kılıç (59) ve Reyhan Dede'ye (51) çarptı.

Yaralanan Kılıç ve Dede, Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobilin yayalara çarpma anı araç içi kamerasına yansıdı
Otomobilin yayalara çarpma anı araç içi kamerasına yansıdı
Otomobilin yayalara çarpma anı araç içi kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Milli Darbe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilin yayalara çarpma anı araç içi kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 18:29:35. #1.15#
title