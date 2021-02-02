Otomobilin yayalara çarpma anı araç içi kamerasına yansıdı
02.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:29
Giresun'un Görele ilçesinde bir otomobilin 2 kişiye çarpma anı araç içi kamerasınca görüntülendi.
Giresun'un Görele ilçesinde bir otomobilin 2 kişiye çarpma anı araç içi kamerasınca görüntülendi.
Çavuşlu beldesi sahil kesiminde M.A. idaresindeki 28 AAY 501 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Makbule Kılıç (59) ve Reyhan Dede'ye (51) çarptı.
Yaralanan Kılıç ve Dede, Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı