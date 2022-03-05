Giresun'da Kovanlık-Aydındere yolu heyelan nedeniyle kapandı - Haberler

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Giresun'da Kovanlık-Aydındere yolu heyelan nedeniyle kapandı

AA, Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da Kovanlık-Aydındere yolu heyelan nedeniyle kapandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, heyelan nedeniyle kapandı.

BULANCAK, GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, heyelan nedeniyle kapandı.

Bayındır mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu Kovanlık-Aydındere yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince yola sürüklenen toprak ve kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar tamamlanıncaya kadar Kovanlık ve Aydındere beldeleri arasındaki ulaşım, Kovanlık beldesinin Ahurlu Mahallesi'ndeki alternatif yoldan sağlanacak.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Aydındere, Bulancak, Giresun, Güncel, Haberler

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