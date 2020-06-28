Giresun'da kayıp kız çocuğu aranıyor Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin İcilli köyünde 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve AKUT ekipleri, İkranur Tirsi'yi bulmak için köyde çalışma başlattı.

Kaynak: AA