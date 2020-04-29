Giresun'da karantinadaki vatandaşlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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Giresun'da karantinadaki vatandaşlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek Giresun'da öğrenci yurdunda karantinaya alınan Türk vatandaşları, aralarında topladıkları 900 avroyu "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Giresun'da karantinadaki vatandaşlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
29.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek Giresun'da öğrenci yurdunda karantinaya alınan Türk vatandaşları, aralarında topladıkları 900 avroyu "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Hollanda'dan 24 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek 14 günlük karantina süreci için Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Esma Serhat Hatun Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için kendi aralarında bağış topladı.

Karantinadakilerden Ayşe Ergün Özkara, toplanan 900 avroyu Giresun Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teslim edildi.

Görevlilerin kampanya kapsamında açılan hesaba yatırdığı paranın dekontu, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven tarafından Özkara'ya teslim edildi.

Özkara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgililere kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin din, dil ve ırk gözetmeden mazlumların, yardıma muhtaçların ve yaşlıların yardımına koştuğunu belirten Özkara, şunları söyledi:

"Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Rabb'im her zaman yardımcısı olsun. Hollanda'daki diğer milletlere ait komşularımız, 'Keşke bizim Cumhurbaşkanımız da sizin Cumhurbaşkanınız gibi olsa.' diyorlar. Vatan konusunda çok duyguluyuz, onun için az da olsa yardım etmek istedik."

Vali Yardımcısı Tanrıseven ise kampanyaya destek sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Örnek davranışınızla bizi mutlu ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlatırken 'Biz Bize Yeteriz' demişti. Bu anlamlı kampanyaya siz de destek oldunuz. Valiliğimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul eylesin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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