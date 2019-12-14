Giresun'da kamyonet dere yatağına devrildi: 2 yaralı
Giresun'un Çanakçı ilçesinde kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Çanakçı ilçesinde kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Çanakçı ilçesi Akbaş Mahallesi'nde Karabörk köyü yönüne giden İzzet Demir (21) idaresindeki 28 TB 040 plakalı kamyonet, virajı alamayarak dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Demir ile kamyonetteki Fikret Ekşi (49) 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.