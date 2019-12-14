Giresun'da kamyonet dere yatağına devrildi: 2 yaralı
Haberler » Güncel » Giresun'da kamyonet dere yatağına devrildi: 2 yaralı - Haber

Giresun'da kamyonet dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Giresun'un Çanakçı ilçesinde kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

14.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:18
Giresun'da kamyonet dere yatağına devrildi: 2 yaralı

'un ilçesinde kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Çanakçı ilçesi Akbaş Mahallesi'nde köyü yönüne giden İzzet Demir (21) idaresindeki 28 TB 040 plakalı kamyonet, virajı alamayarak dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Demir ile kamyonetteki Fikret Ekşi (49) 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler