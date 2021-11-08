Giresun'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden komiser yardımcısı toprağa verildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sezgin Aydın (46), son yolculuğuna uğurlandı.

Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesinden alınan Aydın'ın cenazesi Tepeköy Mahallesi Merkez Camine getirildi.

Burada düzenlenen törene Aydın'ın yakınları, Giresun Valisi Enver Ünlü, bazı ilçe ve belediye başkanları, Giresun ve Ordu Emniyet Müdürlüğü personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Aydın, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

-Olay

Ordu'nun Çamaş İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Aydın, memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde dün bahçesinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlandı.

Ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.