Giresun'da kadın cinayeti...Eşini uyurken bıçaklayarak öldürdü Giresun'da kadın cinayeti.

Giresun'da kadın cinayeti...Eşini uyurken bıçaklayarak öldürdü

Giresun'un Çanakçı ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini bıçaklayarak öldürdü.

GİRESUN - Giresun'un Çanakçı ilçesinde komşuları tarafından haber alınamaması üzerine jandarmaya bilgi verilerek girilen evde Ali Kodalak tavanda asılı, eşi Çakır Kodalak ise yatağında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre ilçenin Karabörk köyünde yaşayan Ali Kodalak ile eşi Çakır Kodalak şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışma yaşadı. Bunun üzerine Ali Kodalak'a evden uzaklaştırma kararı verildi.

Evden uzaklaştırma kararı bulunan Ali Kodalak, önceki gece merdivenle balkona, oradan da evin içerisine girdi. Uyuduğu sırada karısını yatakta bıçaklayarak öldüren koca, daha sonrada iple kendini asarak intihar etti.

Sabah Ali Kodalak'ın arabasını evin önünde gören komşuları karı-kocanın barıştıklarını sanarak, evin kapısını çaldılar, ancak evden ses gelmeyince jandarmaya haber verildi. Jandarma kapıyı açarak içeri girdiğinde ise Çakır Kodalak'ı yatağında bıçaklanmış halde, Ali Kodalak'ı ise evin tavanındaki demire asılı halde ölü bulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA