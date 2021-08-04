Giresun'da ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği parayı afetzedelere bağışladı
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Giresun'da ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği parayı afetzedelere bağışladı

Giresun'da ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği parayı afetzedelere bağışladı
Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 10 yaşındaki Burak Oğuz Özdemir, kumbarasında biriktirdiği parayı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki afetzedelere bağışladı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 10 yaşındaki Burak Oğuz Özdemir, kumbarasında biriktirdiği parayı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki afetzedelere bağışladı.

Yağlıdere Belediyesince yangında zarar gören vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlatıldığını anonsla öğrenen ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Özdemir, yardımların toplandığı belediye önüne gelerek biriktirdiği 143 lirayı yetkililere teslim etti.

Burak Oğuz Özdemir, ailesiyle birlikte haberleri izlerken orman yangınından etkilendiğini belirterek, "Oradaki çocuklara ve ailelerine yardım etmek istedim. Ailem de bana destek oldu, kumbaramla birlikte belediyeye önüne gelerek bağışta bulundum. Çok mutluyum. Yangında zarar gören büyüklerime ve küçüklerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Anne Asiye Özdemir ise oğlunun duyarlılığının kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

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