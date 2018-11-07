Giresun'da İlk Aday Adayı Başvurusunu Yaptı

Giresun'un tanınmış işadamlarından İsmail Yıldız Dereli'nin Yavuzkemal Belde Belediyesine Ak Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

AK Parti Giresun İl Teşkilatı'nda Kurucu Gençlik Kolları Başkanı, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve İl Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulunan İşadamı İsmail Yıldız Partisi'nin Yavuzkemal Belde Belediye Başkan aday adayı oldu.

Adaylık başvurusunu Dereli İlçe Başkanı Aydın Akbaş'a teslim eden Yıldız, hizmet yarışına aday olduğunu söyledi. Yıldız "Bizim amacımız bir hizmet yarışıdır, kendi doğduğum büyüdüğüm memleketim olan Yavuzkemal Beldesi'ne hizmet için aday adayı oldum. Önce partimiz bize bu adaylık görevini verirse bizde halkımızdan yetki almak için çalışacağız. Belde halkımız bizi, bizde belde halkımızı tanıyoruz, zaten halkımızla içiçe olan, hiçbir zaman köylümüzle, komşumuzla bağını kesmeyen birisiyiz. Amacımız hep beraber beldemizi daha da geliştirmektir. Son yıllarda özellikle turizm yönünde Kulakkaya yaylasıyla adından söz ettiren beldemizin turizm vizyonunu yükseltmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yıldız, aynı zamanda Giresun'da ilk resmi başvurusunu yapan aday adayı oldu. - GİRESUN