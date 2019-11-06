Giresun'da hırsızlık olayları

06.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:48

Giresun'da dört evden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hırsızlık gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Barça köyünde G.T, A.T, T.K. ve Ş.T'ye ait evlere giren kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir tabanca, bir kamera, ziynet eşyası, tarım aletleri ile mutfak eşyaları çalarak kaçtı.

Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA