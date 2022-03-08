Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı - Haberler

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Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

BULANCAK, GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Bayındır mevkisinde 5 Martta meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Kovanlık-Aydındere yolunda Karayolları ve İl Özel İdaresi ile Aydındere ve Kovanlık Belde belediyelerinin ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerce toprak ve kayaların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Aydındere, Bulancak, Giresun, Güncel, Haberler

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