Giresun'da HES'lerin kontrolsüz kullanımı tehlikeli sonuçlara yol açıyor
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Giresun'da HES'lerin kontrolsüz kullanımı tehlikeli sonuçlara yol açıyor

Giresun'da HES'lerin kontrolsüz kullanımı tehlikeli sonuçlara yol açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'da Hidroelektrik Santrallerin (HES) kapaklarının kontrolsüz kullanımı ve bilgi verilmeksizin açılması, olumsuz sonuçlara yol açıyor.

Giresun'da Hidroelektrik Santrallerin (HES) kapaklarının kontrolsüz kullanımı ve bilgi verilmeksizin açılması, olumsuz sonuçlara yol açıyor. Bir süre önce Duroğlu beldesinde HES kapaklarının bilgi verilmeksizin açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, dün akşam da Yağlıdere ilçesindeki HES'in regülatör arızası nedeniyle su tutmaması sonucu 100 kişi mahsur kaldı.

Yağlıdere ilçesinde dün akşam derenin taşması sonucu 100 kişi mahsur kalmıştı. Olayla ilgili açıklama yapan Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, şehir merkezine yakın bir noktada bulunan HES'in kullanımı noktasında çok daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Dün akşam yaşanan sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımız alternatif yol güzergahından kurtarılırken, herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı. Geçen yıl Ağustos ayında yaşanan sel afetinde köprümüz yıkılmış ve ulaşım dere üzerine yapılan menfezlerle sağlanıyordu. Sağanak yağış nedeniyle dere taştı ve menfezde sular altında kaldı. İlçemizden yukarıda birçok HES'ler bulunmaktadır. Bunların kapaklarının açılıp açılmadığını bilemiyorum, ancak ilçe merkezimizin çok yakın mesafesindeki HES'in regülatörleri bozuk olduğu için tamamen suyu dereye bırakılmaktaydı" dedi.

6 Nisan 2021 tarihinde de Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bilgi verilmeden HES kapaklarının açılması nedeniyle derenin debisi yükselince 2 işçi sele kapılmış ve işçilerden Umut Sarı hayatını kaybetmişti. - GİRESUN

Giresun'da HES'lerin kontrolsüz kullanımı tehlikeli sonuçlara yol açıyor
Giresun'da HES'lerin kontrolsüz kullanımı tehlikeli sonuçlara yol açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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