Giresun'da hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü - Haberler
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Giresun'da hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü

AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Giresun'da hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

BULANCAK, GİRESUN (AA) - Giresun'da hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bulancak-Kovanlık kara yolu Elmalı köyü mevkisinde, Hasan Küçük (59) idaresindeki 28 ABF 105 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye düştü.

Kazada kalbi durduğu belirlenen Küçük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Hasan Küçük, Bulancak, Tragger, Giresun, Güncel, Haber

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