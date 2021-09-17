Giresun'da dere suyu bahçesine dolan okulda eğitime ara verildi - Haberler
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Giresun'da dere suyu bahçesine dolan okulda eğitime ara verildi

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'da dere suyu bahçesine dolan okulda eğitime ara verildi

Giresun'da debisi yükselen dereden bahçesine su dolan Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Giresun'da debisi yükselen dereden bahçesine su dolan Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkezdeki Batlama Deresi Vadisi'nin yüksek kesimlerine dün ani yağan yağmur sonrasında, Çaldağ köyündeki Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu'nun yanında bulunan deredeki su seviyesinin, ana yoldan okula ulaşımı sağlayan köprünün üzerine ve okulun bahçesine kadar yükseldiği belirtildi.

Köprünün İl Özel İdaresi ve Afad İl Müdürlüğü yetkililerince güvenlik açısından araç trafiğine kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Su seviyesinin düşmesinden sonra gerekli teknik inceleme yapılacaktır. Bu nedenle Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim öğretime 17 Eylül 2021 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dere yatağındaki su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla AFAD, Jandarma, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerekli olan yerlere anında müdahale edildiği vurgulanarak, "Zamanında alınan önlemler sayesinde vadide kayda değer bir olumsuzluk yaşanmamış olup bölgede gerekli önlemler alınarak, olabilecek muhtemel taşkınlara karşı da ekipler hazır olarak bekletilmektedir." denildi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
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