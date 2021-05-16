Giresun'da cinnet getiren şahıs annesini öldürüp, kardeşini yaraladı
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Giresun'da cinnet getiren şahıs annesini öldürüp, kardeşini yaraladı

Giresun'da cinnet getiren şahıs annesini öldürüp, kardeşini yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Bulancak ilçesinde cinnet getiren şahıs, annesini öldürüp kardeşini de yaraladı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde cinnet getiren şahıs, annesini öldürüp kardeşini de yaraladı. Polise girebiyle direnen saldırgan, 2 polisi de yaraladıktan sonra etkisiz hale getirildi.

Bulancak ilçesi Pazarsuyu köyü Köklük mevkiinde cinnet getiren T.A., annesi Şükriye Alkan'ı boğazını keserek öldürdü. Kendisine müdahale eden ağabeyi Hasan Alkan'ı da ağır şekilde yaralayan şahıs, polisin "teslim ol" çağrısına girebiyle karşılık vererek saldırdı. 2 polisi de yaralayan saldırgan, daha sonra polis tarafından etkisiz hale getirildi. - GİRESUN

Giresun'da cinnet getiren şahıs annesini öldürüp, kardeşini yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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