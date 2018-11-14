Giresun'da Belediye Başkanlığı İçin En Genç Aday Adayları Kadınlardan Oluştu

Giresun'un en genç belediye başkan aday adayları kadınlardan oluştu.

Eynesil Belediye Başkan aday adayı 25 yaşındaki Ayşenur Kemal ve Espiye'nin Soğukpınar Belediye Başkan aday adayı 27 yaşındaki Canan Eyice AK Parti ilçe teşkilatlarına gelerek aday adaylığı başvurularını yaptı.

Eynesil Belediyesi için adaylık başvurusunu yapan Ayşenur Kemal, "Sayın cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi artık gençlerin ve kadınların önünü açmak gerekir. İl veya ilçe belediyesi olsun önemli olan belediyelerin projelerinin halka dokunabileceği, herkesin yapılan işten mutluluk duyacağı, verim alacağı icraatlar olmasıdır. Yeni dönemde de değişim hedefleri arasında olan belediyecilik anlayışını kuracağımız teknik ve idari ekiple, gerek mesleğim gerek tecrübelerim gerekse bundan önceki görevimle değiştirmek için aday adaylık başvurusunda bulunuyorum" dedi.

Espiye'nin Soğukpınar Belde Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Canan Eyice ise, "Hayatımda bu zamana kadar hep bir şeyler için mücadele verdim simdi de daha güzel, daha sosyal, halkın ihtiyaçları doğrultusunda, Soğukpınar için mücadele etmeye hazırım. Cumhurbaşkanımızın da gençlerin önünü açılması hususunda ki açıklamalıda bizi cesaretlendirdi onun açtığı bu yolda onun izinde hizmet etmek için aday adayı oldum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN