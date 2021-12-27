Giresun'da aç kalan kurtlar sürü halinde yerleşim yerine indi - Haberler
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Giresun'da aç kalan kurtlar sürü halinde yerleşim yerine indi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk - Haberler | Güncel

Giresun'da aç kalan kurtlar sürü halinde yerleşim yerine indi Giresun'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar sürü haline yiyecek aramak için yerleşim yerine indiler.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da aç kalan kurtlar sürü halinde yerleşim yerine indi

GİRESUN - Giresun'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar sürü haline yiyecek aramak için yerleşim yerine indiler.

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Doymuş köyü Üzümce mahallesinde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 6 kurttan oluşan sürü, yiyecek aramak için yerleşim yerine indi. 26 Aralık Pazar günü sabah saat 06: 00 sularında ev sahibinin beslediği köpeğin sürekli havlamasından dolayı güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde kurt sürüsünün yiyecek aradığını gördü. Görüntülerde kurtların bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Üzümlü mahallesinin sakinlerinden Ömer Tekin, "Kurt sürülerinin dağlardan aşağı onca mahalle arasından buraya kadar kimseye zarar vermeden gelmiş olmaları büyük bir şans. Çünkü kurtların evlerin arasında rahatça dolaştığı saat çok da geç bir saat değil sabahın altısında bu kadar rahat hareket edebiliyorlarsa bunlar araçlara ve evlere alışmış artık. Köpek sesleri de onları tedirgin ediyor ama çok da panikletmediği görülüyor" diyerek endişesini dile getirdi.

Giresun'da aç kalan kurtlar sürü halinde yerleşim yerine indi

Giresun'da aç kalan kurtlar sürü halinde yerleşim yerine indi

Giresun'da aç kalan kurtlar sürü halinde yerleşim yerine indi

Giresun'da aç kalan kurtlar sürü halinde yerleşim yerine indi

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk - Son Dakika Haberleri

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