Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gökçek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Ankara, Güncel, Haberler

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