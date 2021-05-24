Giresun'a zorunlu iniş yapan askeri helikopterin arızası giderilerek havalandı

Giresun'a zorunlu iniş yapan askeri helikopterin arızası giderilerek havalandı Giresun'un Tirebolu ilçesine sahile 4 gün önce zorunlu iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi helikopter, motor arızasının giderilmesi ve son kontrollerinin ardından, 6 mürettebatıyla havalandı.

Giresun'a zorunlu iniş yapan askeri helikopterin arızası giderilerek havalandı

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesine sahile 4 gün önce zorunlu iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi helikopter, motor arızasının giderilmesi ve son kontrollerinin ardından, 6 mürettebatıyla havalandı.

Azerbaycan Hava Kuvvetler'ine ait, içinde 6 personelin bulunduğu Mİ-17 tipi helikopter, 20 Mayısta akşam saatlerinde motor arızasıyla nedeniyle Tirebolu ilçesi Yalıköy sahil mevkisine zorunlu iniş yapan helikopter, dört gün boyunca süren çalışmaların ardından arızası giderilerek bu akşam saatlerinde Amaysa'ya gitmek için havalandı.

Amasya'nın Merzifon Hava Üssü'ne gittiği belirtilen helikopterin personeli, Valilik tarafından ilçede misafir edildi. Mürettebat, bir gün sonra helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başlamış ve gitmek için havalanan helikopter, bir süre sonra tekrara aynı yere zorunlu iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Öztürk