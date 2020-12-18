Giresun'a 3. Organize Sanayi Bölgesi müjdesi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve bazı yatırım konuları için Giresun heyeti olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiklerini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve bazı yatırım konuları için Giresun heyeti olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiklerini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette Giresun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsamına giren birçok konunun ele alındığını belirtti.

Ziyaretteki en önemli konunun Giresun'un doğu bölgesinin kalkınması ve istihdamın arttırılmasına yönelik yeni bir OSB kurulması olduğunun altını çizen Öztürk, "Bu projeye ilişkin, ön çalışmalar yaparak, altyapısını hazırladığımız projemizi, Sayın Bakanımıza sunduk ve detaylı olarak değerlendirme fırsatı bulduk. Sayın Bakanımız projemizi ve taleplerimizi uygun bularak ilimizde 3. OSB ilan edilmesine ilişkin talimatlarını vermesiyle, süreç başlamış oldu." ifadesini kullandı.

Öztürk, planlanan 3. OSB'nin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Giresun'un doğusunda yer alan yeni OSB, Espiye, Tirebolu, Yağlıdere, Güce ve Doğankent belediyelerimizin karar alarak çalışma başlattığı ve doğu bölgemizde yer alan tüm ilçelerimizin istifade edebileceği, Giresun Limanı'na ve havaalanına yakın ve sahil yoluna bitişik bir konumda yer alacaktır. Arazide kot farkı olmaması, inşa ve altyapı çalışmalarında kolaylık sağlayacaktır. Yeni OSB için planlanan toplam alan 638 dönüm olup, 20 dönüm 4 adet, 15 dönüm 4 adet, 10 dönüm 12 adet, 7,5 dönüm 7 adet, 5 dönüm 16 adet, 3 dönüm 4 adet olmak üzere 47 adet sanayi parselinden oluşmaktadır."

Öztürk, yeni OSB'nin Giresun'a büyük katkı sağlayacağının altını çizerek, destekleri dolayısıyla tüm Giresunlu hemşehrileri adına Bakan Varank'a şükranlarını sundu.

Öztürk, heyette Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz'ın da yer aldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin