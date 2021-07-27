Giresun'a 18 yılda 444 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı
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Giresun'a 18 yılda 444 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Giresun'a 18 yılda 444 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 18 yılda eğitim alanında Giresun'a 444.54 milyon liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 18 yılda eğitim alanında Giresun'a 444.54 milyon liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ve Giresun'da eğitim hizmetlerinin kalitesini artırarak çocukların donanımlı, kendilerine güvenen bireyler olması için çalıştıklarını belirtti.

Bu anlayışla AK Parti hükumetleri döneminde Giresun'da eğitimde kalitenin artması için mevcut dersliklerin yenilenerek bin 628 yeni derslik inşa edildiğini aktaran Öztürk, "Öğrencilerimizin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitimin her kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı düşürüldü. Okul öncesi eğitim yaygınlaştırıldı. Ücretsiz Ders Kitabı Projesi ile öğrencilerimiz ve velilerimizin kitap alma çilesine son verildi." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Giresun'da eğitim alanında teknolojinin yaygınlaştırılması amacıyla, 2003-2020 yılları arasında okullarda 347 bilişim sınıfı kurulduğuna işaret ederek, okullara 7 bin 265 bilgisayar kazandırıldığını kaydetti.

Fatih Projesi Kapsamında ise okullara 3 bin 507 etkileşimli tahta, 36 doküman kamera ve 9 bin 529 tablet bilgisayar kazandırıldığı bilgisini veren Öztürk, "Tüm yatırımları incelediğimizde, 2002-2020 yılları arasında eğitim alanında ilimize 444,54 milyon liralık yatırım yapıldığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Cemal Öztürk, Giresun Üniversitesi'ne yapılan yatırımlara da değinerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 13 fakülte, 3 enstitü, 6 yüksekokul, 13 meslek yüksek okulu, 21 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 30 bine yakın öğrenci ve bini aşkın akademisyene sahip olan Giresun Üniversitesi, yapılan yatırımlarla her geçen gün giderek daha da büyüyor. Önümüzdeki süreçte, TOKİ tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilen ve özellikle temel tıbbı bilimler için büyük önem taşıyan morfoloji binasının yapımı için yaklaşık 59 milyon lira harcanacak. Morfoloji binasının yapımı 2 yıl içerisinde tamamlanacak. YÖK tarafından alınan iki önemli karar neticesinde Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 öğretim yılında hem eğitim öğretim, hem de klinik çalışmalarına başlayacak. Klinik uygulamaları için kullanılacak alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların yıl sonundan önce tamamlanması ve hasta kabulüne başlanılması planlanıyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imar planları onaylanan Giresun Teknopark'ın idare binası, kuluçka merkezi ve altyapı inşaat yapım projesinin tamamlandığını kaydeden Öztürk, birkaç ay içerisinde ruhsat ve ihale süreci sonuçlanıp fiziki inşaata başlanılmasının planlandığı bilgisini verdi.

Giresun'a 18 yılda 444 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı
Giresun'a 18 yılda 444 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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