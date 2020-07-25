GİRESUN 11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu 11 yaşındaki Elif yaylada kayboldu; Belediye başkanı Demir: sis aramaları zorlaştırıyorGiresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Belde Belediye Başkanı Nuri Demir, kaybolan Elif Akbayrak'ı (11) arama çalışmaları ile ilgili konuştu.

11 yaşındaki Elif yaylada kayboldu; Belediye başkanı Demir: sis aramaları zorlaştırıyor

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Belde Belediye Başkanı Nuri Demir, kaybolan Elif Akbayrak'ı (11) arama çalışmaları ile ilgili konuştu. Semen Yaylası'nda Elif'i aradıklarını anlatan Demir, "Kızımızı arama çalışmaları geceden itibaren sürüyor. Ekiplerimiz çoğaldı, vatandaşlarımızda katıldı. Kızımızı aramaya devam ediyoruz. En büyük olumsuz etken havanın sisli olması. Dumanlı bir hava var ve göz gözü görmüyor. Bu arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Kızımıza inşallah ulaşacağız. Dileğimiz budur. Ailesi ile küçük bir tartışma sonrası evden ayrılıyor. Obanın üst kısmına çıktı ve bir daha geri dönmedi. İnşallah hayırlısı ile bulmayı ümit ediyoruzö dedi.

Kaynak: DHA