Ginger Baker: Bir dönem 'Dünyanın en iyi davulcusu' olarak görülen efsanevi İngiliz müzisyen

06.10.2019 18:49

Unutulmaz rock grubu Cream'in kurucularından İngiliz davulcu Ginger Baker 80 yaşında öldü.

Ginger Baker bir dönem "Dünyanın en iyi davulcusu" olarak görülüyordu.

Baker yıllar önce verdiği bir röportajda, "Benim yanıma yaklaşabilecek fazla davulcu yok" demişti.

Babasını savaşta kaybetti

1939'da Londra'nın Lewisham ilçesinde doğan Ginger Baker'ın asıl adı Peter Edward Baker'dı.

Duvar ustası babasını 1943'te 2. Dünya Savaşı'nda kaybeden Baker, davul çalmaya henüz 15 yaşında başladı.

Saç rengi dolayısıyla Baker'a "Ginger" (Kızıl) lakabı takıldı.

Ginger Baker, 1960'lı yıllarda İngiltere'de dönemin önde gelen caz davulcularından Phil Seamen'dan ders aldı.

1963'te kurduğu caz, ritim ve blues grubu Graham Bond Organisation'la şöhret kazandı.

Cream: Albümleri 35 milyondan fazla satan grup

Baker'ın 1966'da Eric Clapton ve Jack Bruce ile kurduğu Cream, rock müzik tarihinin en önemli gruplarından biri oldu.

Strange Brew, Sunshine of Your Love, Badge and I Feel Free gibi unutulmaz şarkılara imza atan Cream'in albümleri 35 milyondan fazla sattı.

Grup veda konserini 1968'de Londra'daki Royal Albert Hall'da verdi.

Ginger Baker daha sonra bir süre Blind Faith ve Air Force adlı gruplarda da çaldı.

Nijeryalı müzisyen, albüm yapımcısı ve insan hakları savunucusu Fela Kuti'nin çalışmalarından etkilendi, 1973'te Nijerya'da bir stüdyo kurdu.

Paul McCartney and Wings, Band On the Run albümünü Lagos kentindeki stüdyoda kaydetmişlerdi.

Baker ise Eric Clapton ve Jack Bruce ile 2005'te yeniden bir araya gelmiş ve Cream'in unutulmaz üçlüsü, Londra'da Royal Albert Hall'da, New York'ta da Madison Square Garden'da bir dizi konser vermişlerdi.

Baker yıllar önce Rhythm dergisine verdiği mülakatta, "Gruptaki diğer müzisyenlerin çıkarttıkları seslerin kulağa güzel gelmesini sağlamak, davulcunun görevidir" demişti.