Gindeş Şelalesi, 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi

HEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Hemşin ilçesinde, 50 metreden dökülen Gindeş Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi.

Hemşin ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, ormanda 50 metreden dökülen Gindeş Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi. Şelale çevresinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürüyüş parkurları, seyir terasları ve çardakların inşa edilecek. Hazırlanan proje ile alan böylece turizme kazandırılacak.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da, "Çevre düzenlemesi, yürüyüş yolu, seyir terasları yapılarak bu alanı turizme açmış olacağız. Bizim ilçemiz için şelaleler önemli. Hemşin şelaleleri tabiat parkımızdan sonra bu şelale ikinci turizm alanımız olacak. Gindeş Şelalesi, Rize'nin en yüksek şelalelerinden bir tanesi. Şelale 50 metre yüksekliğinde. Tamamen doğanın içerisindeki şelalemiz ilçe turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.