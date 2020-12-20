Gina Ginali kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Sanatçı Gina Ginali'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki Gina Ginali kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Dünyaca ünlü resim ve heykel sanatçısı Gina Ginali kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi nedir? Tüm bilgiler haberimizde.

GİNA GİNALİ KİMDİR?

Gina Ginali, 1991 yılında doğan Yunanistanlı bir sanatçıdır.

Gina Ginali doğum tarihi : 1991

Gina Ginali kaç yaşında : 29 yaşında

Gina Ginali mesleği ne : Sanatçı

Gina Ginali nereli : Yunanistan

Gina Ginali St. Petersburg'da dünyaya gelmiştir ve uzun yıllar orada yaşamıştır. İçindeki sanat aşkını çok küçük yaşlarda keşfetmiştir. Yaptığı bir açıklamasında "Küçükken beni üzen bir olay olduğunda odama gider ve saatlerce odamın duvarlarına sevdiğim çizgi film karakterlerini çizerdim. El becerisi isteyen uğraşları sevdiğimi çocukluğumda keşfettim.Elbiseler dikiyor, renkli battaniyeler örüyor ve kilden kavanozlar yapıyordum.İş hayatına genç yaşta başladım. Annemin restoranında ona yardım ederek iş yaşamına başladım ve hayatım çalışmakla geçti diyebilirim." şeklinde konuşmuştur.

Gina Ginali, çalışmaları farklı teknik ve biçimde yapmaktadır. Resim ve heykel alanında birçok eseri mevcuttur.