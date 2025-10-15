Kardeşleri arasında Bella Hadid (manken) ve Anwar Hadid (model / sanatçı) bulunur. Ayrıca babasından Marielle ve Alana adında iki üvey kardeşi vardır. Gigi, çocukluğunda at biniciliği ile ilgilenmiş, okul yıllarında voleybol takımı kaptanı olmuştur. Liseden mezun olduktan sonra New York'a taşınarak modelik kariyerine daha ciddi şekilde yönelmiştir. Gigi Hadid kimdir, kaç yaşında mankenliği bıraktı mı?

ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN MANKENLİK KAREYERİ

Gigi Hadid'in modellik macerası çok erken yaşlarda başlamıştır.

• Henüz 2 yaşındayken "Baby Guess" adlı reklam kampanyasında yer aldığı bilinmektedir.

• Bazı kaynaklara göre bu çocukluk çekimlerinden sonra bir süre ara vermiş, ergenlik yıllarında modelikle yeniden ilgilenmeye başlamıştır.

• 2013 yılında IMG Models ile sözleşme imzalayarak profesyonel modellik dünyasına giriş yapmıştır.

• 2014'te New York Moda Haftası'nda podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çekmiş, Desigual gibi markalar için defilelerde yer almıştır.

Model olarak kısa sürede büyük markalarla çalışmış, moda dergilerinin kapaklarında boy göstermiş; Maybelline'in marka yüzü olmuştur. Dünya çapında prestijli moda kampanyalarında yer almış, birçok moda haftasında öne çıkan isimlerden biri haline gelmiştir.

KAÇ YAŞINDA, MANKENLİĞİ BIRAKTI MI?

Gigi Hadid'in "mankenliği bırakıp bırakmadığı" sorusu, magazin gündeminde sıkça tartışılan konulardan biridir. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler göstermektedir ki resmi bir şekilde mankenliği bıraktığına dair kesin bir açıklama yoktur.

Bazı röportajlarında ve medya haberlerinde Gigi, ileride farklı ilgi alanlarına yönelmek isteyebileceğini, bir gün sadece aile kurmak ya da yemek pişirmekle meşgul olabileceğini söylemiştir. Örneğin bir söyleşide, "Bir gün aile kuracağım ve her zaman modellik yapacak mıyım bilmiyorum" gibi ifadeler kullanmıştır. Bu da, tamamen modellikten çekileceği anlamına gelmez; daha çok kariyerine zaman zaman farklı yönler de verebileceği anlamı taşır.

Ayrıca güncel moda gösterilerinde hâlâ aktif olarak yer almaktadır. Örneğin Victoria's Secret defilelerinde göründüğü, moda haftalarında podyuma çıktığı haberleri basında yer almıştır. Bu durum, kariyerine hâlâ devam ettiğini göstermektedir.

Dolayısıyla Gigi Hadid için "mankenliği bıraktı" demek doğru olmaz; daha ziyade ileride bu alandan adım adım uzaklaşabileceği, kariyerine farklı yönler ekleyebileceği yönünde düşünceler taşıdığı görülmektedir.

KİŞİSEL HAYATI VE GÜNCEL DURUM

Gigi Hadid, özel hayatında da sık sık magazin gündeminde yer almaktadır. Zayn Malik ile uzun süreli bir ilişkisi olmuş, bu birliktelikten Khai adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Bugün itibarıyla Gigi, modellik kariyerine devam etmekle birlikte, moda dünyasının yanı sıra kendi marka projeleri, sosyal sorumluluk çalışmaları ve anne kimliği ile de dikkat çekmektedir.

• Gigi Hadid hâlen aktif bir modeldir.

• 30'lu yaşlarına yaklaşmış olsa da modellik dünyasından tamamen kopmuş değildir.

• Geleceğe dönük olarak kariyerini çeşitlendirmek, belki modelik dışı ilgi alanlarına yönelmek istemektedir.