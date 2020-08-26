Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Ayrılık yaşadığı Zayn Malik ile yeniden barışan ve sevgilisinden bebek bekleyen ünlü model Gigi Hadid ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.. Büyüyen karnını gözler önüne seren pozlarını Instagram sayfasında hayranları ile paylaşan Hadid, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bir dargın bir barışık sevgilisi ile Zayn Malik ile bir süre önce barışan top model Gigi Hadid, anne olmak için gün sayıyor. İlk kez anne olmaya hazırlanan Hadid, büyüyen karnını gözler önüne seren pozlarını Instagram sayfasında paylaştı. BİNLERCE BEĞENİ GELDİ Hadid geçtiğimiz ayın 26'sında çekilen pozlarını, çekimde görev alan arkadaşlarına yönelik teşekkür mesajıyla birlikte takipçilerinin beğenisine sundu. Hadid'in bu pozlarına takipçilerinden iyi niyet mesajları ve beğeni yağdı. İşte o pozlar: