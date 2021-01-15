Gıdalardaki endüstriyel trans yağ miktarı izlenecek
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Gıdalardaki endüstriyel trans yağ miktarı izlenecek

15.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:52
Gıdalardaki endüstriyel trans yağ miktarı izlenecek

Dünya Sağlık Örgütünün gıdaların yağ asidi profillerini ölçmek için hazırladığı yeni küresel laboratuvar protokolüyle gıdalardaki endüstriyel trans yağların izlenmesi mümkün olacak.

Dünya Sağlık Örgütünün gıdaların yağ asidi profillerini ölçmek için hazırladığı yeni küresel laboratuvar protokolüyle gıdalardaki endüstriyel trans yağların izlenmesi mümkün olacak.

Sağlığa Evet Derneğinden yapılan açıklamaya göre, endüstriyel trans yağlara kısıtlama getiren, Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Mayıs 2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle 100 gram yağda 2 gramdan az endüstriyel trans yağ kısıtlaması 1 Ocak 2021'de başladı. Kısıtlamadan gıda sektörüne ham madde tedarik eden dev gıda endüstrileri muaf tutuldu.

Yeni protokolde bildirilen analiz metodu kullanılmaya başlandığında yönetmelik değişikliği fiilen yürürlüğe girmiş olacak.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, trans yağ tüketiminin yılda 500 bin kişinin ölümüne neden olduğunu kaydederek, Dünya Sağlık Örgütünün, trans yağ tüketiminin günlük toplam enerji alımının yüzde 1'inden daha az olması gerektiğini belirttiğini ve 2023'e kadar endüstriyel olarak üretilen trans yağların küresel gıda tedarikinden tümden kaldırılmasını öngördüğünü hatırlattı.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Gezer de gıdalarda kullanılan endüstriyel trans yağlar ile hayvansal kaynaklı trans yağları birbirinden ayrıştıracak analiz metodunun belirlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu metodu en kısa zamanda uygulamaya alması önemli. Tarım ve Orman Bakanlığının, endüstriyel trans yağların kısıtlanması yönünde gösterdiği kararlılığı, yönetmeliğe uyumu izlemek için de göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda ilgili laboratuvarların alt yapılarının tamamlanması ve yeterliliği olan laboratuvarların sayılarının artırılarak tüm ülkeye yayılması önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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