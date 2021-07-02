Gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı
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Gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı

Gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı.

KONYA'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze- meyve ve şarküteri  ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.

Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir iş yerinde çalışan kişi,  gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla  'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı. Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.


Gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı
Gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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