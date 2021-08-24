'Gıda Felsefesi' kitabı yayınlandı
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'Gıda Felsefesi' kitabı yayınlandı

'Gıda Felsefesi' kitabı yayınlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Murat Doğan'ın, gastronomi uzmanları, gıda mühendisleri, diyetisyenler, turizmciler, aşçılar ve gıda teknikerlerine yol gösterecek "Gıda Felsefesi" adlı kitabı yayınlandı.

Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Murat Doğan'ın, gastronomi uzmanları, gıda mühendisleri, diyetisyenler, turizmciler, aşçılar ve gıda teknikerlerine yol gösterecek "Gıda Felsefesi" adlı kitabı yayınlandı.

Kitabın, sosyal bilimler perspektifi ile gıda bilimine felsefi bir bakış açısı getirdiğini ve temel kavramlarının ana özelliklerini açıkladığını belirten Dr. Murat Doğan, "Kitap kısaca gıdanın kültür, sanat ve etik gibi kadim yönlerinin yanı sıra; çevre, iklim değişikliği, kıtlık ve obezite paradoksu, gıda hakları, küreselleşme, sürdürülebilirlik, organik tarım, biyoteknoloji, vejetaryenlik, veganlık ve elitizm gibi yeni yönlerini felsefi bir temele oturtarak anlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR DERS KAYNAĞI DA OLACAK"

Kitabın konularının gıda bilimi ile ilgili olması sebebiyle, gastronomi uzmanları, gıda mühendisleri, diyetisyenler, turizmciler, aşçılar ve gıda teknikerlerine yol göstereceğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Murat Doğan, "Kitap, Gastronomi, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık ve Gıda Teknolojisi bölümleri içinse önemli bir ders kaynağı olacaktır" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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