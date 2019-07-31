Gıcırtılar seni maceraya çağırıyor!

Gecenin karanlığında sessizce bekleyen kim? Peki yatağın altında gizlenen? Ne köpek ayak sesleri ne kedi mırıltısı ne de rüzgârda devrilen vazo... Gayıptan gelen gıcırtıların sahibi kim? Doğan Egmont'tan yayınlanan Tom Fletcher imzalı Gıcırtıcılar okurunu gizem dolu bir hikâyeye davet ediyor.

Bir sabah uyandığında tüm yetişkinlerin ortadan kaybolduğunu düşün. Lucy ve arkadaşlarının başına gelen tam da bu. Yetişkinlerin olmadığı bir dünyanın tadını çıkaran çocuklar elbette yetişkinlere ne olduğu sorusunu da sormadan geçmeyeceklerdi. Hal böyle olunca heyecan dolu bir macera da kaçınılmazdı. Cesaret ve dostluk dolu bu öyküde Fletcher bir yandan eğlence dolu bir dünya kurarken bir yandan da sadece çocukların olduğu bir kasaba nasıl olurdu diye soruyor.

Kaynak: Bültenler