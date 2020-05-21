Ghost of Tsushima Oynanış Süresi Açıklandı
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Ghost of Tsushima Oynanış Süresi Açıklandı

Sucker Punch stüdyosunun sıradaki başyapıtı Ghost of Tsushima olacak. PlayStation 4 için özel olarak geliştirilme aşamasında olan oyun, 17 Temmuz 2020 tarihinde Sony Interactive Entertainment yayıncılığında satışa sunulacak.

Ghost of Tsushima Oynanış Süresi Açıklandı
21.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:48

Sucker Punch stüdyosunun sıradaki başyapıtı Ghost of Tsushima olacak. PlayStation 4 için özel olarak geliştirilme aşamasında olan oyun, 17 Temmuz 2020 tarihinde Sony Interactive Entertainment yayıncılığında satışa sunulacak. Söz konusu açık dünya olunca, haliyle oynanış süresi de merak ediliyor. Sucker Punch stüdyosu ile yapılan röportajda, bu soru cevabını buldu ve Ghosts of Tushima oynanış süresi açıklandı.

Paris Games Week 2017 sırasında duyurulan Ghost of Tsushima, 1274 yılındaki Moğol istilası altındaki Japonya topraklarında geçecek. Konuya göre, Tsushima adası Moğol İmparatorluğu istilası altındadır. Siz ise hayatta kalmayı başaran son samuraylardan bir tanesi, Jin Sakai rolünde olacak ve Moğol İmparatorluğu güçlerine karşı ayakta kalmaya ve adayı istiladan kurtarmaya çalışacaksınız.

Ghost of Tsushima Oynanış Süresi Belli Oldu

Yakın bir zaman önce Brezilyalı internet sitesi Voxel, Oyun Yönetmeni Nate Fox ile yapılan röportaj sırasında Ghost of Tsushima oyununun ne kadar bir sürede tamamlanabileceği sorusu soruldu. Fox, haritanın büyük ve içeriğinde birçok yan hikayenin olması neticesinde net bir şey söylemenin zor olduğunu dile getirdi. Günde altı buçuk saat süreyle sınırlı oynanış testleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar birbirlerinden çok farklıymış. Birçok kişi ana hikayeyi bitirememiş çünkü oyunda sunulan daha başka oynanış yönleri ile meşgul olmuşlar.

Bunun üzerine Voxel sitesi Ghost of Tsushima oyununun yan içerikler dahil kırk veya elli saatten fazla sürüp sürmeyeceğini sormuş. Oyun Yönetmeni Nate Fox bu soruya, "Evet, kesinlikle." cevabını vermiş. Bununla birlikte ana hikayenin daha kısa süreceğini söylüyor ve bu nedenle de oyunculara Tsushima adasının bütününü araştırmaların şiddetle tavsiye ediyor. Çünkü keşfedilmesi gereken çok fazla şey varmış.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde düzenlenen State of Play yayını sırasındaki Ghost of Tsushima oynanış gösterimini kaçırdıysanız buradan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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