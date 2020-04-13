Ghost of Tsushima'dan Yeni Oynanış Detayları
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Ghost of Tsushima'dan Yeni Oynanış Detayları

inFamous serisi ile tanıdığımız Sucker Punch stüdyosunun sıradaki oyunu Ghost of Tsushima olacak. Mart ayı içerisinde yapılan yeni

13.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:53
Ghost of Tsushima'dan Yeni Oynanış Detayları

inFamous serisi ile tanıdığımız Sucker Punch stüdyosunun sıradaki oyunu Ghost of Tsushima olacak. Mart ayı içerisinde yapılan yeni duyuru ile 26 Haziran 2020 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulacak. Ancak The Last of US Part II oyununda olduğu gibi lojistik sorunlar baş göstermesi durumunda, Ghost of Tsushima için de belirsiz bir çıkış tarihini beklemek zorunda kalabiliriz. Son Official PlayStation Magazine UK sayısında, geliştirilme aşamasında olan oyuna yer verildi. Her ne kadar sunulan bilgilerin büyük bir kısmını biliyor olsak da, yeni bilgiler de bulunuyor. Gelin hep birlikte bir bakalım.

Öncelikle Tsushima adasını herhangi bir yönlendirme olmadan gezeceksiniz. Yani araştıracağınız bir sonraki yeri önemli noktaları ve oyunun haritasıyla ilgili bilginizi kullanarak bulacaksınız. Bu noktada, araştırma yapmak konusunda özgür olsanız da olası bir düşman veya düşman grubuyla karşılaştığınızda işin rengi değişebilecek. Çatışmaların son derece ölümcül ve tek bir saldırı ile bitebileceğini söyleniyor. Iaijutsu saldırısı da buna örnek olarak gösterilmiş. Bu saldırı yapıldığında, ya düşmanınız ya da sizin karakteriniz tek seferde ölebilecek.

Senaryonun akışı sırasında düşman kamplarına veya kalelerine iki farklı şekilde giriş yapabileceksiniz. İster kılıcınızı çekip de yarınlar yokmuş gibi saldırarak ya da gizliliği tercih ederek. Gizliliği tercih etmeniz durumunda, kancanız en büyük yardımcılarınızdan olacakken sis ve yapışkan bombalar ve alevli oklar gibi çok çeşitli silah ve teçhizat da kullanabileceksiniz.

Moğol ordusunun istilasına karşı Tsushima adasını savunacağınız hikayede ilerlerken sizin yanınızda savaşacak birçok müttefikiniz olacak. Ne var ki karşılaştığınız durumlar ile başa çıkmada vereceğiniz kararlar, müttefikleriniz ile aranızdaki bağın kuvvetine etki edecek. Bir konuda ters düşmeniz durumunda da kılıçlar çekilebilecek.

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen Ghost of Tsushima oyununun Türkçe altyazı desteğiyle 26 Hazira 2020 tarihinde çıkması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

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