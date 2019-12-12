GGYD Başkanı Allıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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GGYD Başkanı Allıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44
GGYD Başkanı Allıoğlu AA'nın

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Allıoğlu, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Allıoğlu, kategorisinde Altunöz'ün " şehitleri anısına" fotoğrafını tercih ederek, karenin çok değerli olduğunu söyledi.

Yaşam kategorisinde 'ın "Tanklar dalış turizminde" fotoğrafına oy veren Allıoğlu, "Fotoğrafların hemen hepsi çok derin anlamlar içeriyor. Aralarından seçim yapmak hayli güç ancak benim iş insanı kimliğimin yanı sıra spora, özellikle de dalış sporuna duyduğum ilgi bu fotoğrafı seçmemde etkili oldu. Bu tanka ben de dalış yapmıştım ve çok farklı duygular hissetmiştim. Karada gördüğümüz o büyük, heybetli ve güçlü tankın suyun altında hareketsiz ve çaresiz duruşu son derece etkileyici ve bu fotoğraf karesine de yansımış." diye konuştu.

Allıoğlu, kategorisinde ise 'a ait "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçerek, millilerin bu hareketini takdir ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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