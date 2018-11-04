Ggc, İstanbul İş Dünyası Temsilcilerini Ağırladı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği (HASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İstanbul Gaziantepliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Necati Göksu'yu ağırladı.

GGC Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Ay'ı tebrik ederek başarı dileklerini ileten Hüseyin Bozdağ ve Necati Göksu, şehir ve ülke gündemine dair fikir alış verişinde bulundu.

HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ, Gaziantep'in iş hayatında ve sanayide model olmuş başarılı bir şehir olduğunu belirterek, bu olağanüstü tecrübeden yararlanmak istediklerini söyledi. Bu kapsamda geldikleri Gaziantep'te, sanayi ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Bozdağ, bu görüşmeleri bir adım öteye taşıyarak, Gaziantep ile hangi sektörlerde çalışabileceklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

İstanbul Gaziantepliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Necati Göksu da, ev sahipliğinden dolayı GGC'ye teşekkür etti. Göksu, İstanbul ve Gaziantep arasındaki sosyal ilişkilerin ekonomik olarak da sürmesi için İstanbul'daki sanayici ve iş adamlarını, Gazi şehirde misafir etmekten mutlu olduklarını belirterek, "Her iki şehir arasındaki bağların güçlenmesi bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. Bu yöndeki çabalarımız devam edecek" dedi.

"Gaziantep-İstanbul işbirliği ülkeye yarar sağlar"

GGC Başkanı İbrahim Ay ise, İstanbul'un ticaret anlamında, ülkenin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirterek, "Gaziantep gibi sanayi ve ihracat şehrinin, İstanbul'dan ayrı olması zaten düşünülemez. Biz bu şehir ile safları daha da sıklaştırmak, birlikte ülke ekonomisine daha fazla katkı sunulması taraftarıyız. Bizimle aynı düşünen ve her zaman bu şehir için birlikte hareket etmeyi kendine görev kabul eden İstanbul Gaziantepliler Federasyonu Başkanı Sayın Necati Göksu beye de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım bu işbirliğinden önce iki şehrimiz, ardından ülkemiz yarar görür" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, İbrahim Ay, konuklarına Gazeteciler Cemiyetini gezdirdi. Cemiyeti çok beğenen Hüseyin Bozdağ, Necati Göksu ve beraberindekiler, İstanbul'daki Cemiyetin bile böyle bir çalışma alanının olmadığını belirterek, Ay ve yönetimini tebrik etti.

Ziyaretin sonunda, HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ, GGC Başkanı İbrahim Ay'a bakır işlemeli hediye takdiminde bulundu. Ay ise, nezaketinden dolayı misafirlerine teşekkür etti. - GAZİANTEP