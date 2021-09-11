Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular - Haberler
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Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular

AA - Haberler | Yaşam

Aydın'da hem gezmek hem de fotoğraf çekmek için kırsal alana çıkan gençler tarafından demir meteoridi bulundu. Gençler, inceleme sonucunda başka bir gezegenden geldiği tespit edilen meteroidin faydalı işlerde kullanılmasını istiyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde kırsal alanda gezmeye çıkan Ömer Öztürk (35) ile fotoğrafçı Emre Can (30) bir süre gezdikten sonra ayaklarına değen taşın ne olduğu merak etti. Taşı incelemeye alan ikili daha sonra önemli bir parça olabileceğini düşünerek yanlarına aldı.

GELEN SONUÇ HEYECAN YARATTI

Taştan aldıkları numuneyi Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü İstanbul Yerleşkesine gönderen ikili, taşın bir "demir meteoridi" olduğu ve "başka bir gezegenden geldiği" şeklindeki sonuçla büyük heyecan yaşadılar.

Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteroidi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular

"DAHA DETAYLI İNCELENMELİ"

Gelen analiz sonucunda bu taşın "demir meteoridi" olduğunun belirlendiğini kaydeden Can, "Taşın içindeki demir oranı çok yüksek ve manyetik alanı var. Demir oranının yüzde 95, nikel oranının yüzde 4-5 olduğu ortaya çıktı. Mıknatıslara da çok duyarlı. Taşın daha detaylı incelenmesini istiyoruz." dedi.

Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteroidi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular

"İNSANLIK ADINA FAYDALI KULLANILMALI"

Ellerinde 7 kilo 524 gramlık meteor olduğunu söyleyen Ömer Öztürk de taşın oldukça değerli olduğunu düşündüklerini belirterek, "Araştırılması için gönderdiğimiz yerlerden taşın, bu dünyaya ait olmadığını söylediler. Meteorun insanlık adına faydalı şekilde kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular - Haberler
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