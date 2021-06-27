Gezintiye çıktıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turist bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gezintiye çıktıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turist bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da gezinti yaptıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turiste ekiplerin arama çalışması sonucu ulaşıldı.

Antalya'da gezinti yaptıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turiste ekiplerin arama çalışması sonucu ulaşıldı.

Tatil için Türkiye'ye gelen Charlotte Winkler (82) ile aynı yaştaki Joseph Endisch, dün turla saat 10.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunun 24. kilometresindeki Kurşunlu Şelalesi'ne gezmeye gitti.

İkili, saat 11.00'de hareket eden tur otobüsüne binmedi.

Kaldıkları otele 17.00'ye kadar giriş yapmayan iki turist için kayıp ihbarında bulunuldu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasının 6. saatinde Joseph Endisch, şelalenin 8,5 kilometre ilerisindeki Yurtpınar Mahallesi'nde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Endisch, ormanda yürürken yollarını kaybettiklerini söyledi.

Endisch, bir süre sonra yürüyemez hale gelen Charlotte Winkler'in yanından yardım istemek için ayrıldığını anlattı.

Ekiplerin sabaha kadar süren arama çalışmaları sonucu Winkler'e de Yurtpınarı Mahallesi yakınlarında ulaşıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Winkler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Gezintiye çıktıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turist bulundu
Gezintiye çıktıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turist bulundu
Gezintiye çıktıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turist bulundu
Gezintiye çıktıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turist bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı
Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Burak Elmas Metin Oktay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gezintiye çıktıkları Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaybolan iki Alman turist bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 09:56:18. #1.14#

title