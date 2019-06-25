Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada sanıklar savunma yapıyor

Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA - GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin işadamı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 16 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı. Öte yandan çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı. Duruşma sanık Şerafettin Can Atalay'ın savunmasını yapması ile devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Osman Kavala, Ali Hakan Altınay,Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi "şüpheli" olarak yer alıyor.

SUÇLAMALAR

16 şüphelinin işlediği iddia edilen suçlar ise şöyle: Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Mala zarar verme", "Nitelikli mala zarar verme", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "Nitelikli yağma", "Nitelikli yaralama" ve "2863 sayılı yasaya muhalefet". Öte yandan Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Kaynak: DHA